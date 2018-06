BrandIndex: Der Geheim-Favorit der Technik-Shopper im Netz

Die schlechte Nachricht für Saturn: Wenn es um eine Kaufentscheidung geht, können Verbraucher die beiden Marken durchaus unterscheiden. Im Vergleich zu Mediamarkt geben nur etwa halb so viele Markenkenner an, sie würden am ehesten bei Saturn einkaufen.

Online sieht das kaum anders aus als offline. Doch wenn wir die Basis unserer Befragten auf diejenigen einschränken, die in den vergangenen drei Monaten Unterhaltungselektronik oder Handys tatsächlich im Internet gekauft haben, zeichnet sich ein aufstrebender Konkurrent für Mediamarkt und Saturn ab: Notebooksbilliger.de. Die Marke erreicht unter Online-Shoppern bei den meisten BrandIndex-Bewertungsfragestellungen, die sich auf Markeneigenschaften beziehen, ähnliche Werte wie Saturn.