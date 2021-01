Der BrandIndex weist unterdessen Zalando und About You unter mehr als 60 von uns getrackten Modehändlern als die einzigen beiden aus, die in den vergangenen zwölf Monaten signifikant an Kaufinteresse zulegen konnten. Dies liegt allerdings gegenwärtig eher an der pandemiebedingten Rahmensituation und dem damit einhergehenden vermehrten Online-Einkauf, als an einer Marktdurchdringung in der Zielgruppe für Pre-Owned-Fashion. YouGov Profiles weist jedenfalls für diejenigen, die lieber Gebrauchtes kaufen, – noch – kein gesteigertes Interesse an Zalando oder About You aus: Im Vergleich zur Gesamtbevölkerung kennen in dieser Gruppe deutlich weniger Verbraucher die Marke Zalando überhaupt.