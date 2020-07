Wer einen Einkauf bei Galeria Karstadt Kaufhof erwägt, wird dem wahrscheinlich zustimmen. 85 Prozent dieser Gruppe finden es schade, wenn kleinere Unternehmen vor Ort von großen Online-Versendern verdrängt werden. Während in der Gesamtbevölkerung inzwischen eine knappe Mehrheit lieber online einkauft als in Geschäften, kaufen potenzielle Galeria-Kunden überwiegend lieber offline ein. Seltener als der Bevölkerungsdurchschnitt suchen sie beim Einkaufen nach dem niedrigsten Preis, dafür haben Beratung, eine große Auswahl und die Möglichkeit, Produkte vor dem Kauf in den Händen zu halten, für sie einen höheren Stellenwert.