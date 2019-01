Was zynisch klingt, bedeutet für Vattenfall und Wiesenhof am Ende eine konkrete Verbesserung: Sie haben es zumindest geschafft, weniger negative Nachrichten zu produzieren wodurch sich der Buzz gegenüber 2017 verbessert hat. Das bedeuten allerdings nicht automatisch, dass die wahrgenommenen Schlagzeilen nur positiver Natur waren. Denn in Summe liegt der Buzz beider Unternehmen weiterhin im negativen Bereich.



Zu den Top-Improvern gehören ebenfalls Check24, Öger Tours, ATU und Müllermilch. Die besten Buzz-Werte (absolut) erreichten 2018 unter anderem dm, Ikea, Fielmann, Lego und Edeka.



Eine Übersicht über das Buzz-Ranking 2018 mit den Top 5 Marken in 38 Branchen-Kategorien kann unter folgendem Link kostenlos heruntergeladen werden: yougov.de/buzzranking2018