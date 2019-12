Fokussierung auf Pflegeprodukte



Analysieren wir die unterschiedlichen Gruppen nur nach Alter, zeigt sich: Douglas spricht zurzeit eher die junge Zielgruppe an, was sich messbar an der Kundenzahl zeigt. Interessant ist auch, dass dieses Phänomen sowohl für die Offline- als auch für die Online-Kunden gilt. Heißt: Auch unter denjenigen, die kürzlich ein Kosmetik-Produkt im stationären Handel gekauft haben, sind es anteilig eher die Jüngeren, die bei Douglas einkaufen.



Nachdem also die Positionierung bei den Unter-30-Jährigen schon erfolgreich umgesetzt wurde, gilt es nun, die weitaus größere Zielgruppe wieder für Douglas zu begeistern beziehungsweise beizubehalten. Gegenüber dem „Handelsjournal“ sagte Tina Müller, sie sehe die „Skin-Care für die kaufkräftige Zielgruppe 40 plus“ als einen der „künftigen Kernmärkte“. Unser Zielgruppen-Analyse-Tool YouGov Profiles bestätigt, dass eine Fokussierung auf das Thema funktionieren könnte. Zwar kaufen potenzielle Douglas-Kunden an erster Stelle Düfte, doch schon an zweiter Stelle folgen Gesichtspflege- und Gesichtsreinigungsprodukte. Hier könnte Douglas also bei der älteren Zielgruppe wieder Boden gut machen. Wir können gespannt sein, wie sich dieses Unterfangen in den nächsten Monaten gestaltet.