Ein Benchmark für Rügenwalder könnte Frosta sein. Unter Veganern und Vegetariern können sich in etwa gleich viele vorstellen, diese Marken zu kaufen. Auch die Kundenzufriedenheit ist bei beiden Marken in dieser Zielgruppe ähnlich. Aber in BrandIndex-Dimensionen wie Qualität, Preis-Leistungs-Verhältnis oder dem allgemeinen Eindruck von der Marke ist Frosta Rügenwalder weit überlegen. Und das kann letztlich mit darüber entscheiden, ob eine vorhandene Kaufbereitschaft auch in einen Kauf mündet.



Mehr zum Thema

Das Familienunternehmen Ponnath aus Kemnath in der Oberpfalz ist Deutschlands älteste Metzgerei – und seit Kurzem Hersteller des veganen Aldi-Burgers. Auf Fleisch verzichten will hier niemand. Den nächsten Lebensmitteltrend verschlafen aber auch nicht.