Damit Mymuesli seine Erfolgsgeschichte fortschreiben kann, sind Anpassungen zweifelsohne erforderlich. Ihre gefeierten Gründer müssen jedoch gerade jetzt mit Argusaugen darauf achten, sich selbst und ihrer geschaffenen Marke treu zu bleiben und sich nicht in jetzt vermeintlich konzeptionell naheliegenden weiteren Wachstumsoptionen zu verzetteln. Auf eine solide Bank sollten sie dabei immer setzen: ihre Käuferbasis. Denn für diese ist ihr Mymuesli-Müsli in vielen Fällen immer noch ein Erlebnis. Schauen wir uns an, welche jeweiligen Käufer einer Lebensmittel-Marke in letzter Zeit über diese auch mit Familienmitgliedern, Freunden oder Bekannten gesprochen haben, sticht eine Marke mit deutlichem Abstand hervor: Mymuesli. Mehr als jeder Zweite unter den Käufern bestätigt dies, bei dm Bio oder Alnatura sind es hingegen nur um die 40 Prozent. Mymuesli verfügt damit über eine sehr hohe Anzahl an „Influencern im Alltag“, welche sich die Marke noch stärker zunutze machen könnte.