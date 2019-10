Das erhöhte Umweltbewusstsein der Deutschen spielt Frosch in die Karten. Unter den jeweiligen Markenkennern, denen bei Waschmitteln deren Umweltverträglichkeit wichtig ist, erweckt Frosch mit Abstand das größte Kaufinteresse. Die Marken Ecover und Denk mit zieht diese Verbrauchergruppe ebenfalls häufig in Betracht. Interessant ist hier die Entwicklung der Marken im Zeitverlauf: Keine andere Marke konnte in dieser Hinsicht in den vergangenen 52 Wochen so stark zulegen wie Frosch. Allerdings hat Frosch dafür auch selbst etwas getan: Deutlich mehr Menschen nehmen heute Werbung von Frosch wahr als noch vor einem Jahr.