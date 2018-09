Pepsico wird Sodastream in den USA erst noch weiterentwickeln müssen, bevor die Marke auch dort zum großen Erfolg wird. Nur die wenigsten US-Haushalte haben schon einen Sprudler in der Küche stehen. Sodastream ist vor allem in Westeuropa erfolgreich, und da auch und besonders in Deutschland. Hier hat sich der Sprudler vor allem im laufenden Jahr gut verkauft: Zwölf Prozent aller Deutschen haben sich einen Sodastream zugelegt, das sind so viele wie noch nie, seit Sodastream 2017 in den BrandIndex aufgenommen wurde.