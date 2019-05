BrandIndex Für wen sich Werbung auf dem DFB-Trikot lohnen würde

Dass Profi-Fußball mit viel Geld zu tun hat – daran haben sich die meisten inzwischen wohl gewöhnt. Und so richtig schlimm scheint das auch niemand zu finden, wie die Auswertung von Daten aus unserem Zielgruppen-Analyse-Tool YouGov Profiles zeigt. Nur jeder fünfte Befragte findet es „eher“ oder „sehr“ negativ, wenn Unternehmen beim Fußball als Sponsoren auftreten. Den weit größeren Teil stört Werbung wohl einfach nicht, vielleicht ist ihnen aber auch bewusst, dass hochklassiger Fußball in der Regel nicht ohne die teuren Spieler (und Trainer) zu haben ist. Also auch nicht ohne das Geld der Sponsoren.