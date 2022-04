Brandindex: GenZ bevorzugt ethische Mode-Marken

Der Blick in unseren Marken-Tracker YouGov BrandIndex zeigt, dass neben vorwiegend trendigen Marken, wie G-Star, Asos, Guess, Zara und Zalando, Modepioniere beim nächsten Mode-Einkauf auch Designer wie Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Lacoste und Hugo Boss häufiger in Betracht ziehen. Die Präferenz für ethische Werte zeigt sich auch in den Marken, die bei Modepionieren einen allgemein positiven Eindruck hinterlassen: Insbesondere G-Star, Guess, About You, Zalando und Adidas Neo – alles Marken, die nachhaltige, fair-trade Optionen anbieten – können die Zielgruppe beeindrucken. Hervorzuheben ist hier das Young-Fashion-Konzept von Adidas Neo, das im Gegensatz zur Muttermarke Adidas bei den Modepionieren äußerst positiv abschneidet. Eine mögliche Blaupause für etablierte Unternehmen, um mit gezielten Konzepten jüngere Verbrauchergruppen zu erreichen.