 BrandIndex: Gretchenfrage im Kinderzimmer: Lego oder Playmobil?

Was für ein Dauerbrenner. Mir würde jedenfalls kein anderes Spielzeug einfallen, das es vor 70 Jahren schon gab und das sich heutige Kids zu Weihnachten wünschen würden. Legosteine sind in dieser Hinsicht einzigartig – auch wenn es nach dem Auslaufen des Patents inzwischen viele Nachahmer-Produkte gibt. Lego führt im Spielwaren-Ranking. Das bestätigt sich auch im YouGov-Markenmonitor BrandIndex, wo andere Marken sich nur in Ausnahmefällen und kurzzeitig vor Lego platzieren können. Was nicht heißt, dass Lego konkurrenzlos wäre. Deutsche Marken wie Playmobil sind ebenfalls dauerhaft stark.