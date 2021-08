In den letzten Jahren hat Haribo an der Altersausrichtung nichts geändert: Der Anteil derjenigen, die die Haribo-Werbung wahrgenommen haben, war immer in der Altersgruppe ab 55 Jahren am größten und in der Regel in der unter 34 Jahren am niedrigsten . Man könnte vermuten, dass die Haribo-Werbung in erster Linie die Großeltern anspricht. Gekauft werden die Gummibärchen und Co. aber doch mehr von den Eltern, zeigt die Auswertung der vergangenen Jahre.