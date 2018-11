Beim Online-Geschäft scheint die Situation etwas anders. Befragen wir explizit diejenigen, die häufig online Textilprodukte kaufen, sind C&A und H&M immer noch die Marken mit den meisten Kunden . Bei der Frage aber, welche Marke beim nächsten Kauf in Betracht gezogen wird, hat H&M inzwischen ein Problem. Denn nicht nur wird Zalando hier häufiger genannt – auch, und das dürfte für H&M ein Warnsignal sein, sinkt der Wert seit Anfang 2017 fast stetig und befindet sich aktuell auf einem Tiefststand.



Anders formuliert: So wenige Deutsche, die häufig online Mode-Artikel einkaufen, wie seit zwei Jahren nicht ziehen beim nächsten Einkauf H&M in Betracht. H&M scheint in Sachen Online-Handel also etwas verpasst zu haben, und/oder die Konkurrenz hat ihr Angebot weiterentwickelt. Selbst Peek&Cloppenburg – in Punkto ermittelter Online-Kaufabsicht bisher nicht sonderlich stark – hat H&M fast eingeholt.