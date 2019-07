Allerdings sollte diese Annahme noch einmal auf den Prüfstand gestellt werden. Denn die Daten aus dem BrandIndex zeigen: Es besteht sehr wohl noch Interesse am Thermomix. Aktuell geben acht Prozent aller Deutschen an, sie würden den Kauf eines Thermomix in Erwägung ziehen. Mitteln wir den Verlauf seit Frühling 2017 etwas aus (seitdem listen wir den Thermomix im BrandIndex), zeigt sich: Das Interesse ist seitdem nahezu konstant geblieben. Hinzu kommt: Ein paar Millionen Deutsche haben den Thermomix erst in den vergangenen zwei Jahren kennengelernt – noch mehr kennen ihn aber immer noch nicht. Auch hier liegt für Vorwerk ein Potenzial. Denn, so banal es klingt: Nur, wer ein Produkt kennt, kann es kaufen.