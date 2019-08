So dramatisch manche Scores aus dem BrandIndex auch aussehen, im Vergleich zu anderen Marken ist Gerry Weber immer noch gut aufgestellt. So bezeichnen sich aktuell nach wie vor rund 7 Prozent der Frauen über 50 als Gerry-Weber-Kundinnen, womit die Marke etwa einen gleichhohen Kundenanteil in der Zielgruppe aufweist, wie etwa Esprit. Nur Bonprix, Ernsting's Family und wenige andere Modemarken kommen auf einen ähnlichen oder höheren Anteil an Kundinnen 50+.