BrandIndex: Kik verbessert sein Image

Besonders groß sind die Unterschiede bei Sport- oder Outdoorkleidung. Nicht nur ist in dieser Kategorie der letzte Kauf bei Kik-Potenzialkunden länger her als im Bevölkerungsschnitt. Auch haben 11 Prozent derjenigen, die bei Kik einkaufen würden, noch nie Sport- oder Outdoorkleidung gekauft. In der Gesamtbevölkerung ist dieser Anteil nur etwa halb so groß.



Zusammengefasst heißt das, dass Kik nicht so sehr diejenigen anspricht, die sich günstig in kurzen Abständen neu einkleiden wollen, sondern verstärkt auf Interesse bei denjenigen stößt, die verhältnismäßig selten neue Kleidung kaufen wollen oder können.