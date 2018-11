In China zeigt sich ein anderes Bild. Das Ansehen von VW hat hier ebenfalls stark gelitten, und wir sehen auch deutliche Effekte auf das Image von BMW und Mercedes. Sicher wollen die Autobauer nicht alleinig auf die unfreiwillige Hilfe von Politik und Gerichten setzen, die in den USA zur Imageverbesserung beigetragen haben mag. Der bessere Ansatz ist entsprechende Werbung. Unsere Daten zeigen, dass sich Chinesische Verbraucher, die schon ein Auto eines der drei Hersteller besitzen, ihrer Kaufentscheidung besonders oft durch Werbung beeinflussen (laut Selbsteinschätzung) lassen. Das gleiche gilt in Deutschland: Auch hier stimmen VW-, BMW- und Mercedes-Besitzer überdurchschnittlich oft der Aussage zu, dass Werbung bei der Kaufentscheidung hilft. Und hierzulande wäre es auch besonders nötig, denn anders als in den USA und China ist die Trendumkehr bei den Indexscores der drei Marken in Deutschland noch nicht zu erkennen. Das Image von Mercedes und BMW ist hier in den vergangenen zwölf Monaten sogar stärker gesunken als im Zwölfmonatszeitraum davor.