Es war eine Situation, in der man eigentlich nur verlieren kann. Am Valentinstag hatte Bahlsen auf Instagram ein Foto gepostet, das mit Schokolade überzogene Waffeln bewirbt, die unter dem Namen „Afrika“ verkauft werden. In den Kommentaren wurde die Namensgebung als rassistisch eingestuft. Bahlsen, in sozialen Medien schon öfter mit dem Vorwurf konfrontiert, hatte eine Standard-Antwort parat: „Der Name Afrika wurde ausgewählt, weil Afrika der größte Produzent von Kakaobohnen auf der Welt ist.“ Zudem sei das Produkt schon seit 60 Jahren unter diesem Namen auf dem Markt. Doch die Kritik ebbte nicht ab. YouGov-Daten zeigen überraschende Auswirkungen auf die Marke.