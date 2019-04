Goldhase beliebter als Schmunzelhase



Was Lieferando wahrscheinlich nicht abdecken kann, ist der individuelle Wunsch nach einem anderen Schoko-Osterhasen, der dem Milka-Set nicht beiliegt. Denn, so zeigt eine YouGov-Umfrage aus dem Jahr 2018: In 12 von 16 Bundesländern ist der Goldhase klarer Liebling der Deutschen. Und YouGov Profiles belegt aktuell: Selbst unter den Milka-Kunden würden fast genauso viele den Goldhasen kaufen wie den Milka-Schmunzelhasen. Den müssen sie sich dann aber im Supermarkt besorgen oder von einem Lebensmittel-Lieferdienst bringen lassen.