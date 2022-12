Der anhaltende Preiskampf der großen Hersteller mit den deutschen Supermarktketten kann dazu beitragen, dass sich der durch die Inflation und die Teuerungsrate in den vorigen Monaten anhaltende Trend der deutschen Verbraucher in Richtung günstigerer Eigenmarken weiter anhält. Eine Rolle spielt hierbei auch die Wahrnehmung der Versorgungslage. Wenn Regale mit Produkten bestimmter Marken länger leer bleiben, ist das Produkt nicht nur nicht erwerbbar, auch kann das Vertrauen der Verbraucher in die Marken leiden. Aktuell profitieren hiervon die Eigenmarken, die die Lücken erfolgreich füllen. Dies ist allerdings ein zweischneidiges Schwert und könnte auf lange Sicht nicht nur für die Produzenten der Eigenmarken, sondern auch für die Verbraucher problematisch sein. Durch die vermehrte Nachfrage an Eigenmarken bei gestiegenen Rohstoff- und Energiepreisen für die Produzenten – bei welchen es sich nicht selten um Hersteller von „Marken”-Produkten handelt, die freistehende Kapazitäten für die Produktion von Eigenmarken verwenden – sinken die schon oft knapp kalkulierten Gewinnmargen. Neben der potenziellen Einstellung einer Eigenmarke wegen fehlender Wirtschaftlichkeit, kann diese Entwicklung auch hier steigende Preise zur Folge haben. Sie kann nämlich zu etwas wie einem Preis-Fahrstuhl führen, bei dem sich die Eigenmarken-Preise in Richtung der ehemaligen Marken-Preise bewegen, während die Markenprodukt-Preise ihrerseits steigen.