Neben Fanartikeln steht auch Sportausrüstung häufiger auf dem Weihnachtszettel der Fußball-Interessierten. Insbesondere Sportartikel-Hersteller Adidas ist bei der Zielgruppe sehr beliebt: Nahezu ein Fünftel ist derzeit Kunde bei der Marke, und mehr als vier von zehn Fußball-Fans ziehen Adidas für ihren nächsten Kauf in Betracht. Auch Konkurrent Puma steht bei Fußball-Interessierten hoch im Kurs: Mehr als ein Viertel der Zielgruppe zieht diese Marke aktuell in Betracht. In der Gesamtbevölkerung tut dies im Vergleich dazu jeder Fünfte. Neben Fußball-Fanartikeln und -Ausrüstung ist die Gruppe der Fußball-Interessierten aber auch anderen Sportarten gegenüber offen. Insbesondere Handball und Wintersport können eine große Mehrheit dieser Zielgruppe begeistern, aber auch E-Sport überzeugt ein Viertel der Fußball-Interessierten. Das Potential für den Kauf von Fanartikeln aus anderen Sportbereichen wäre somit durchaus gegeben.