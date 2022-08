Für jeweils mehr als die Hälfte der Befragten, denen Nachhaltigkeit im Einzelhandel wichtig ist, definiert sich nachhaltiger Konsum durch lokale Landwirtschaft, fairen Handel und eine Reduktion des Konsums. Eine reine Konzentration auf das Angebot nachhaltig produzierter Produkte durch Unternehmen erfasst die Komplexität des Themenbereichs in den Augen der Verbraucher also nicht ausreichend. Sie wird alleine nicht dazu führen, dass sich Unternehmen und Anbieter erfolgreich als nachhaltig in der Wahrnehmung der Verbraucher werden verorten können.