Wie trinken Sie Ihren Kaffee? Zu „schwarz“, „mit Zucker“ und „mit Milch“ sind in den vergangenen Jahren neue Optionen hinzugekommen – unter anderem Sojamilch und Hafermilch. Letztere vor allem dank der schwedischen Marke Oatly. Oatly wirbt mit witzigen Sprüchen und tritt gleichzeitig auf der politischen Bühne mit harten Bandagen auf. „Are you stupid?“ steht aktuell auf der deutschen Homepage der Marke. „The milk lobby thinks you are.“ Das dürfte in der Milchindustrie nicht gut ankommen. Sie sieht sich ohnehin „Frontalangriffen auf die Kuhmilch“ ausgesetzt, wie es „Initiative Milch“ ausdrückt. Verbraucher haben unterdessen einen recht positiven Eindruck von Oatly, wie YouGov-Daten belegen.