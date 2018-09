Allerdings haben DocMorris sowie alle anderen Versandapotheken, die in Deutschland aktiv sind, auch mit Hürden zu kämpfen. So stagniert zum Beispiel seit einem Jahr die Zahl derjenigen, die die Onlineapotheken in Erwägung ziehen würden. Anders formuliert: Obwohl der Online-Apothekenmarkt noch in der Wachstumsphase ist, können sich heute nicht mehr Menschen vorstellen, bei diesen einzukaufen, als vor einem Jahr. DocMorris, shop-apotheke.com und Medpex stagnieren. Lediglich Europa Apotheek kann etwas zulegen.