Das Zielgruppen-Analyse-Tool YouGov Profiles zeigt: Penny spricht mit dem Eishockey-Deal in erster Linie nicht die bisherige Zielgruppe an. Die Eishockey-Interessierten in Deutschland wählen als primären Supermarkt anteilig seltener Penny als die Gesamtbevölkerung. Und auch umgekehrt gilt: Unter den Penny-Kunden ist das Interesse an Eishockey etwas geringer ausgeprägt. Das bedeutet, dass Penny sich hier nicht in ein gemachtes Nest setzt, sondern sich auf neues Terrain – und damit an die Ansprache neuer Kundenpotenziale – wagt.