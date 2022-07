Ostern fördert die Kauflust der Deutschen ebenfalls, drei von zehn Verbrauchern geben an, in den letzten zwölf Monaten für Ostern eingekauft zu haben, in den 18 analysierten Märkten wird nur in Polen noch häufiger für Ostern eingekauft. Besonders beliebte Einkäufe für traditionelle Feiertage sind Lebensmittel und Getränke, gefolgt von Kleidung, Süßwaren und Kosmetikartikeln. Bei Online-Shopping-Events werden hingegen am häufigsten Elektronik und Gaming-Produkte gekauft, teilweise bedingt durch die inhaltliche Ausrichtung, wie etwa am Cyber Monday.