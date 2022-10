Grundsätzlich lässt sich im YouGov BrandIndex beobachten, dass das Image von Ricola im langfristigen Zeitverlauf konstant bleibt, und jeweils in den Herbst- und Wintermonaten, also in der typischen Erkältungszeit, ein wenig höher ist als in den Sommermonaten. Der Image-Vergleich mit den Wettbewerbern Fisherman’s Friend und Wick zeigt, dass Ricola die Marke mit dem stärksten Image unter den dreien ist.