Die Übernahme von Roller-Anteilen durch XXXLutz muss noch von Kartellbehörden in Brüssel und Bonn genehmigt werden. Besonders aufmerksam dürfte die drittgrößte Möbelkette in Deutschland das Verfahren beobachten: Höffner. Die Marke kann in den Augen der Verbraucher am ehesten mit Ikea konkurrieren. In BrandIndex-Dimensionen wie Allgemeiner Eindruck, Kundenzufriedenheit, und Weiterempfehlungsbereitschaft – erhoben unter allen Befragten, die die Marken kennen – liegt Höffner zwischen Ikea und XXXLutz . Bei der oft kaufentscheidenden Wahrnehmung des Preis-Leistungsverhältnisses hat allerdings XXXLutz in den vergangenen Monaten die Oberhand gewonnen.



Der „irre harte“ Wettbewerb verschärft sich also weiter.