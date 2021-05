BrandIndex Schwenken Verbraucher zurück zum Offline-Einkauf?

Im Januar und Februar 2021 haben wir Verbraucher in 17 Märkten zu ihren Einkaufsgewohnheiten in den vorangegangenen drei Monaten befragt. Jetzt liegen die umfangreichen Ergebnisse in Form des YouGov International Retail Report vor. Im Durchschnitt haben 81 Prozent der Befragten angegeben, online eingekauft zu haben. Nicht-essenzielle Waren wie Kleidung, Bücher oder Elektronik wurden häufiger online gekauft als in Ladengeschäften. Dabei ist der Covid-Effekt unübersehbar: In Ländern mit strengeren Beschränkungen ist die Schere zwischen Online- und Offline-Käufern größer. Mit am weitesten auseinander geht sie in Deutschland: 46 Prozent der Befragten haben Nicht-Essentielles im Laden gekauft, 74 Prozent online. In Australien hingegen war die Zahl der Offline-Käufer höher als die der Online-Shopper.