Das legt nahe, dass „Slow Fashion“ und Nachhaltigkeit in der Mode-Branche weiter an Bedeutung gewinnen werden. Die hat schon deutlich reagiert, wie wir im Januar analysiert hatten. Der European Fashion Report 2021, der kostenfrei unter Angabe von Kontaktdaten heruntergeladen werden kann, zeigt jetzt, dass sich in diesem Sektor noch viele neue Marktchancen eröffnen, etwa dadurch, dass viele Menschen noch keine bestimmten Marken mit dem Thema verbinden. Jüngere Menschen sind nicht mehr nur an ständig neuen Klamotten interessiert: Europaweit betrachtet die jüngste Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen den Modesektor am häufigsten als eine der Top-Branchen, in denen Nachhaltigkeit dringlich ist.



