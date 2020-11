Da online viele Produkte günstiger sind als im stationären Handel, müssen die Baumärkte dafür sorgen, dass die Filialen nicht zu sehr an Attraktivität verlieren. Was das wahrgenommene Preis-Leistungs-Verhältnis angeht, waren die Baumärkte damit schon sehr erfolgreich. Obi, Hornbach, Bauhaus, Toom Baumarkt und Hagebaumarkt verbessern stetig das von den Verbrauchern, die die Marken kennen, wahrgenommene Preis-Leistungs-Verhältnis. Wobei sich die Baumärkte besonders in den Jahren 2016 und 2017 in dieser Hinsicht stark verbessert haben.