In den meisten Eissorten oder in der Schokolade stecken Milch oder Sahne, in den Fruchtgummis tierische Gelatine oder sie werden mit Bienenwachs davon abgehalten, zu verklumpen: Viele Süßwaren sind für Veganer und strenge Vegetarier tabu. Wir erwarten, dass Hersteller auf der Internationalen Süßwarenmesse in Köln Anfang Februar neue vegane Produkte vorstellen – schließlich liegt der Verzicht auf tierische Produkte im Trend. YouGov-Daten geben interessante Einblicke in die Zielgruppe und zeigen, welchen Marken es schon jetzt besonders gut gelingt, sie anzusprechen.