Brandindex: Warum Baumärkte ihr Image weiter zu ihrem Projekt machen müssen

Obi als Marktführer in Deutschland ist traditionell werbestark vertreten. Und Hornbach sorgt fast schon erwartungsgemäß jedes Jahr mit seinen mitunter abgedrehten und innovativen Kreativrouten für Furore, zuletzt mit der starken Aufforderung „Mach es zu deinem Projekt“. Anscheinend fühlte sich Obi von diesem Satz herausgefordert und konnte sich in seiner diesjährigen Frühjahrskampagne eine Spitze dazu nicht verkneifen. Die aktuelle Kampagne fühlt sich zunächst wie ein typischer Hornbach-Spot an, hierfür sorgt die entsprechende Inszenierung von männlicher Heimwerker-Entfaltung, untermalt mit epischer, bassstarker Musik. Doch dann wird der „Hornbach-Mann“ im Obi-Spot wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt: seine Frau steht mit dem Nachwuchs in der Nähe, hat sich das maskuline Schauspiel anscheinend angesehen und trichtert ihrem Partner ein, er solle das Projekt „irgendwann auch mal fertig machen“. Eine herrliche Persiflage auf den Hornbach-Gedanken! So mancher Mann wird sich an derartige Momente mit einem Schmunzeln zurückerinnern.