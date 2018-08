Welche Verbraucher Fernet-Branca ansprechen will, macht die Kampagne ziemlich klar. „Du bist wunderschön. Dank der Face-Tune App“, lautet einer der Werbesprüche. „Du führst ein Jetset-Leben. Auf Instagram“, ein anderer. Jeweils gefolgt von der Erkenntnis „Life is bitter.“ In der Tat zeigt der BrandIndex, dass die Kampagne überdurchschnittlich stark von Verbrauchern bis 30 wahrgenommen wird. Dennoch steht die Marke erst am Anfang des Imagewandels. Aktuell würden nicht mehr junge Menschen in Betracht ziehen Fernet-Branca zu trinken als vor einem halben Jahr.