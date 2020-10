Was hat Kaufland zu verlieren? In den vergangenen zwölf Monaten hat mehr als jeder vierte Deutsche bei Kaufland eingekauft. Die Kette steht damit an sechster Position im Ranking der Kundenzahlen, die wir in unserem Markenmonitor BrandIndex für 30 Lebensmitteleinzelhändler erheben. Kaufland übernimmt in den kommenden Monaten einen großen Teil der Supermarktkette Real, dürfte dadurch im Ranking an Aldi Süd und Netto vorbeiziehen und möglicherweise an Kundenzahlen von Edeka oder Rewe anschließen, wo jeweils 43 bis 45 Prozent der Deutschen einkaufen. Die meisten Kunden hat übrigens Lidl, Kauflands Schwester-Kette in der Schwarz-Gruppe.