BrandIndex: Was die Häufigkeit des Zähneputzens über uns verrät

Zuerst eine gute Nachricht. Drei von fünf Deutschen (62 Prozent) macht das Zähneputzen Spaß und die Mehrheit der Deutschen befolgt den Ratschlag des Deutschen Zahnärzteverbands, sich zwei- bis dreimal am Tag die Zähne zu putzen. Ebenfalls 62 Prozent putzen sich zweimal am Tag die Zähne, 25 Prozent putzen einmal oder seltener, 11 Prozent dreimal oder häufiger. Das scheint sich auszuzahlen. Diejenigen, die mindestens zweimal am Tag die Zahnhygiene betreiben, hatten in den vergangenen zwölf Monaten seltener Zahnbeschwerden, Zahnschmerzen, Karies oder eine Absplitterung am Zahn als die putzfaulen Menschen.