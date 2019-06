Weitere Marken mit einer außerordentlich hohen Bekanntheit in Polen sind Obi (87 Prozent), Kaufland (89 Prozent), Rossmann (90 Prozent) und allen voran Lidl (93 Prozent). Lidl ist seit 2002 in Polen vertreten und betreibt dort rund 700 Filialen. Rossmann ist mit weit über 1000 Filialen in 400 polnischen Städten vertreten. Die beiden Filialisten genießen dort ein hervorragendes Image. In Dimensionen wie dem Preis-Leistungs-Verhältnis, der Qualität, dem allgemeinen Eindruck und der Kundenzufriedenheit befinden sie sich an der Spitze des polnischen BrandIndex. Besonders hohe Werte sehen wir auch in der Word-of-Mouth-Statistik: Mehr als jeder dritte Pole gibt an, sich kürzlich mit Freunden, Bekannten oder Familienmitgliedern über Rossmann oder Lidl unterhalten zu haben.