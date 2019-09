Die meisten Deutschen kaufen ihren Kaffee derzeit von Jacobs und Tchibo. Die beiden wechseln sich immer mal wieder ab auf den Plätzen eins und zwei, sie führen das Kunden-Ranking seit Beginn unserer Befragungen an. Dann folgen Dallmayr und Melitta. Und so verwundert es auch nicht, dass es genau diese vier Marken sind, die seit jeher das meiste Kaufinteresse wecken. Kaffee liefert den Verbrauchern anscheinend keinen Grund für Experimente. Auch sind die meisten Kaffeemarken überaus beliebt. Zurzeit führt das Index-Ranking Tchibo an, gefolgt von Dallmayr, Jacobs und Lavazza.



Die Daten decken sich mit jenen, die wir mit unserem Zielgruppen-Analysetool YouGov Profiles erheben: So geben über 75 Prozent der täglichen Kaffeetrinker an, ihren Kaffee zuhause vorwiegend mit einer Methode zuzubereiten, für die (loses) Kaffeepulver oder Kaffeebohnen benötigt werden.