Damit nicht noch mehr bestes Bier entsorgt beziehungsweise in Biogas verwandelt werden muss – wie es mit Millionen Litern Bier in Australien geschehen ist – sind Werbemaßnahmen angebracht. In unserem Zielgruppen-Segmentierungs-Werkzeug YouGov Profiles können wir uns etwa Konsumenten genauer ansehen, die innerhalb der nächsten 30 Tage Bier kaufen wollen, wie sie in unserer Befragung angeben haben. Von diesen Verbrauchern geben nämlich 47 Prozent an, dass sie für Fernsehwerbung empfänglich sind. 25 Prozent nehmen Werbung in Zeitungen wahr. Werte, die sehr viel höher sind als in der Gesamtbevölkerung. Auch große Plakatwände sowie Außenwerbung an Supermärkten werden von potenziellen Bierkunden nach eigener Aussage häufiger wahrgenommen.