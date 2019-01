Baumärkte sind in gewisser Weise in einer besonderen Situation: Zum einen ist die Zahl der Mitbewerber sehr übersichtlich – und sich programmatisch und in Sachen Warensortiment abzugrenzen, ist nicht leicht. Zum anderen bilden sie eine der wenigen Branchen, bei denen die Verlagerung aufs Online-Geschäft gerade erst richtig beginnt. Unser Zielgruppen-Analyse-Tool YouGov Profiles lässt uns wissen: In den vergangenen drei Monaten kauften rund 22 Prozent der Deutschen Heimwerkerbedarf offline. Online dagegen nur vier Prozent.