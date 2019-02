Dass der Spot trotzdem Schlagzeilen machte, dürfte vor allem an den Reaktionen in den USA gelegen haben. Denn die waren deutlich schärfer, wie auch der amerikanische BrandIndex zeigt: In den Tagen nachdem der Spot fiel dort der Buzz von Gillette auf seinen tiefsten Stand seit Jahren. Besonders auffällig: zunächst beurteilten Männer und Frauen die Kampagne gleichermaßen negativ, doch bei den Frauen erholte sich der Buzz rasch wieder. Die laute Kritik an dem Spot in den USA könnte auch mit dem dortigen Kundenprofil zusammenhängen. Amerikaner, die schon einmal ein Gillette-Produkt gekauft haben, haben überdurchschnittlich oft eine konservative Einstellung. Und 63 Prozent von ihnen sagen, dass Marken keine politischen oder sozialen Themen kommentieren sollten.