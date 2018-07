Aber dass die eigene Mannschaft in Adidas aufläuft, steigert nicht überall das Interesse an der Marke. In Japan beispielsweise zeigen sich kaum Veränderungen in unseren aktuellen Umfragewerten im Vergleich zu vor der WM. Dort erregt Adidas nicht viel Aufmerksamkeit. Dafür gibt es reges Interesse in Thailand, dessen Mannschaft weder Adidas trägt, noch in Russland überhaupt dabei ist. Aber Fußball ist Volkssport Nummer 1 in Thailand, weshalb Adidas auch dort derzeit verstärkt wahrgenommen wird. In Peru und Argentinien sowie in Indonesien erregt Adidas ebenfalls sehr viel Aufmerksamkeit, aber eine große Steigerung speziell zur WM verzeichnen wir nicht, obwohl auch Messi und seine Männer in Adidas aufgelaufen sind.