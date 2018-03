Wo Markeninsider gute Deals wittern

Eine Marke, die extrem knapp daran gescheitert ist, sich für unser Ranking zu qualifizieren ist „A&O Hotels & Hostels“. Mit 19,1 Prozent Bekanntheit fehlten nur wenige zusätzliche Markenkenner. Hätte das Unternehmen die 20-Prozent-Hürde schon in diesem Jahr übersprungen, wäre die Marke auf dem sechsten Platz gelandet, hinter Motel One, Ibis, Best Western, NH Hotels und B&B Hotels. Auch eine andere Hotelmarke könnte um den sechsten Platz konkurrieren, wäre sie bekannter. „25hours“ hat aber wohl noch nicht genügend Standorte, an denen Gäste von dem guten Preis-Leistungs-Verhältnis der Marke profitieren können. So ist sie nur knapp fünf Prozent der Deutschen bisher ein Begriff.