Basierend auf der im BrandIndex gemessenen Consideration, also inwiefern eine Marke von den Verbrauchern in Betracht gezogen wird, oder auch nicht, zeigt sich, dass klassische Marken, wie Rio D´Oro, die Verbraucher überzeugen. Der Fruchtsaft hinterlässt bei vielen Verbrauchern ein positives Image und wird im Sommer zunehmend zum Kauf in Erwägung gezogen. Ebenfalls gut zum Durstlöschen im Sommer sind in den Augen der Deutschen Granini Fruchtsäfte. Hohes C dagegen ist wohl eher ein Getränk für kühlere Tage: Im Winter-Sommer-Vergleich zeigt ein Blick auf die Consideration-Werte, dass Verbraucher den Vitaminsaft während der kühleren Monate eher in Betracht ziehen.