Der Sommer ist die Jahreszeit, in der die meisten von uns zu Brillenträgern werden – sei es, weil man sich vor der Sonne schützen oder einfach cool aussehen will. Doch auch im Rest des Jahres ist die Zahl der Brillenträger hoch: 53 Prozent aller Deutschen ab 18 Jahren tragen üblicherweise eine Brille, weitere zehn Prozent wechseln zwischen Kontaktlinsen und Brille hin und her. Und zusätzliche drei Prozent tragen ausschließlich Linsen. Selbst wer die Sehstärke eines Adlers hat, findet also derzeit den Weg zu Fielmann, Apollo oder einem anderen lokalen Optiker.