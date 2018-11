Brauerei-Chef Huber Wie dieser Mann Veltins zum Erfolg führte

Inzwischen, sagt Huber, sei das „Vertrauen in der Truppe so groß, dass sie in einer Stresssituation nicht versagen würden“. Schließlich wisse jeder, auf wen er sich verlassen könne. Grund dafür sind auch seine Strategie-Seminare: Nachts um drei lässt Huber die „Jungs“ dann gerne mal aus dem Bett holen und stellt ihnen Aufgaben: Veltins-Bier im Supermarkt wurde vergiftet. Oder: Die Hauptmaschinen der Abfüllung wurden mutwillig zerstört. Was tun? „Wenn die um halb fünf in der Nacht immer noch rumeiern, ist das Mist“, knurrt Huber. Er will wissen, wie lange die Entscheidung dauert und wer sich mit wem zusammentut.