Brauereien: Bierabsatz in Deutschland sinkt

Alkoholfreie Biere und Malztrunk sowie das aus Ländern außerhalb der Europäischen Union (EU) eingeführte Bier sind in diesen Daten nicht enthalten. Der Biergenuss ganz ohne Alkohol wird in Deutschland zunehmend beliebter: 2022 wurden hierzulande gut 474 Millionen Liter alkoholfreies Bier im Wert von rund 396 Millionen Euro produziert, wie das Statistikamt zum Internationalen Tag des Bieres am 4. August mitteilt. Damit habe sich der Absatz in den vergangenen zehn Jahren fast verdoppelt. Deutschland sei mit mehr als 600 nach dem Reinheitsgebot gebrauten alkoholfreien Marken und einem Marktanteil von mehr als sieben Prozent „an der Weltspitze“, so der Brauer-Bund.