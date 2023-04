Brauereien Brauer-Bund warnt vor Engpass bei Bierflaschen

Den deutschen Brauereien droht im Sommer erneut ein Mangel an Bierflaschen. „Bei der Versorgung mit Flaschen steht der Branche in diesem Sommer ein absoluter Härtetest bevor“, sagte Holger Eichele, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Brauer-Bunds, der WirtschaftsWoche. Die Brauereien in Deutschland befänden sich nach Coronapandemie und Gaskrise in einer schwierigen Situation: „Manche Brauereien mussten sich vielleicht aus finanziellen Gründen mit dem Nachkauf von Neuglas zurückhalten. Andere bekommen einfach nichts, weil die Glashütten nicht liefern können.“