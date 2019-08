Brauereien: Streit um Bierkistenpfand – Verband fordert bundesweit fünf Euro

Auch das Flaschenpfand soll teurer werden, aber erstmal will der Verband das Kistenpfand durchsetzen. So eine Umstellung ist nämlich gar nicht so einfach: Pfandautomaten müssen angepasst und Kassensysteme neu programmiert werden. „Das ist regional schneller umsetzbar“, sagte Demleitner mit Blick auf die bayerische Initiative. „Aber bundesweit, branchenweit ist das eine ganz andere Dimension.“